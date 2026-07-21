Ataque sicarial dejó un hombre muerto en pleno parque de San Pedro

Las autoridades identificaron como Cristian Ordóñez al comerciante que falleció luego de ser víctima de un ataque sicarial ocurrido en la noche de este lunes festivo en el parque principal del municipio de San Pedro, Valle del Cauca.

Según la información preliminar, el hombre se encontraba atendiendo su establecimiento de comidas cuando fue sorprendido por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el atentado, la víctima fue auxiliada y trasladada inicialmente al Hospital Ulpiano Tascón Quintero. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitida a un centro asistencial de Tuluá, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.