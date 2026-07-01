“La fiesta se acabó”: ministro de Hacienda de De la Espriella anuncia fuerte ajuste fiscal

El ministro de Hacienda designado del gobierno de Abelardo De la Espriella, Miguel Gómez, advirtió que el país deberá afrontar un fuerte plan de austeridad para estabilizar las finanzas públicas y reducir el creciente endeudamiento del Estado.

En una entrevista concedida a Mañanas Blu, Gómez aseguró que el margen para seguir incrementando el gasto público se agotó y afirmó que la próxima administración tomará medidas para frenar el déficit fiscal.

«Necesitamos que la gente entienda que no estamos para seguir la fiesta, que la fiesta se acabó porque ya no hay cómo seguir financiando el gasto público a través de deuda», manifestó el funcionario.

El futuro jefe de la cartera económica cuestionó además la intención del Gobierno saliente de presentar una nueva reforma tributaria por 30 billones de pesos, al considerar que esa propuesta refleja el fracaso del manejo de las finanzas públicas durante la actual administración.

Según explicó, entre enero y abril el Estado gastó en promedio 40 billones de pesos mensuales, mientras que los ingresos alcanzaron solo 28 billones, generando un déficit cercano a 12 billones de pesos cada mes.

Frente a este panorama, Gómez anunció que el gobierno entrante prepara una reforma fiscal con un enfoque distinto, orientada a incentivar la inversión y el crecimiento económico, en lugar de aumentar la carga tributaria sobre los contribuyentes.

Asimismo, confirmó que se estudian recortes en la estructura del Estado, incluyendo la posible fusión de entidades y ministerios, al considerar que el país no tiene capacidad financiera para sostener el tamaño actual de la administración pública.

«Tener 19 ministerios, eso no tenemos con qué pagarlo. Es así de sencillo», afirmó.

El ministro designado precisó que cualquier reforma institucional deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso y aseguró que las propuestas continúan siendo evaluadas por el equipo de empalme del nuevo gobierno.