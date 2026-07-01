Violento ataque armado cobró la vida de una mujer en el norte del Valle

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, el crimen ocurrió en el sector conocido como Los Chanchos, donde la víctima se encontraba al interior de una vivienda cuando, presuntamente, dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones.
La mujer falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.
Tras el hecho, unidades de la Policía acordonaron la escena mientras funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan avanzar en la investigación.
Según las autoridades, durante las labores de verificación se estableció que la víctima registraba antecedentes judiciales por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
La Policía indicó que continúa adelantando las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio, identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
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