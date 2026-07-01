Jimmy Giraldo sigue “Abriendo Caminos” y fortalece su carrera en la música popular

Con paso firme y una propuesta que continúa conquistando seguidores, el cantante de música popular Jimmy Giraldo presenta su más reciente producción discográfica "Abriendo Caminos", un álbum con el que busca consolidar su presencia en los principales escenarios del país.

Nacido en Cartago, Valle del Cauca, y radicado desde hace varios años en Cali, el artista completa 15 años de trayectoria artística, tiempo en el que ha construido un camino basado en la constancia, el talento y el amor por la música popular.

Como carta de presentación de este nuevo trabajo discográfico, Jimmy promociona el sencillo «No pienso dejarte», una composición de Walter Meneses que ya suena en las principales estaciones radiales del Valle del Cauca y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, donde ha logrado una positiva acogida por parte del público.

Tras esta primera etapa de promoción en territorio vallecaucano, el artista prepara una gira por emisoras del Eje Cafetero y Antioquia, regiones donde espera seguir ampliando su audiencia y posicionando su propuesta musical.

A lo largo de su carrera, Jimmy Giraldo ha compartido escenario con reconocidos exponentes del género popular como El Andariego, Luisito Muñoz y Luis Alberto Posada, experiencias que han fortalecido su crecimiento profesional y su reconocimiento entre los amantes de esta música.

El segundo semestre también traerá novedades. Para mediados de septiembre está previsto el lanzamiento de un nuevo sencillo, escrito por el compositor Freddy Montoya, con el que el cantante espera continuar sumando éxitos y mantenerse vigente en el panorama musical colombiano.

Su agenda de presentaciones en los departamentos del Cauca y Nariño ha recibido una excelente respuesta del público, abriendo además nuevas oportunidades internacionales. Gracias a esa acogida, Jimmy Giraldo ya ha establecido importantes contactos en Ecuador, país donde espera llevar próximamente su repertorio y seguir expandiendo su carrera artística.

Con una voz auténtica, experiencia sobre los escenarios y nuevos proyectos en marcha, Jimmy Giraldo demuestra que continúa abriendo caminos dentro de la música popular colombiana, llevando el sello del talento vallecaucano a nuevos públicos.

Si deseas contratar al artista o conocer más sobre sus presentaciones, puedes comunicarte al WhatsApp 316 798 4541.