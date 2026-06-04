La Constituyente queda en pausa tras la derrota de Cepeda en primera vuelta

El Gobierno del presidente Gustavo Petro habría dado marcha atrás en el impulso de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las propuestas más controvertidas de la actual administración, en medio de la recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial.

La decisión se conoce pocos días después de la primera vuelta electoral, en la que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, avanzó al balotaje frente a Abelardo de la Espriella.

La propuesta de convocar una Constituyente fue promovida durante los últimos meses por sectores cercanos al Gobierno con el argumento de impulsar transformaciones institucionales y sociales que, según el Ejecutivo, no han logrado avanzar en el Congreso. Sin embargo, la iniciativa también generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y académicos, que advirtieron sobre posibles riesgos para la estabilidad institucional.

De acuerdo con versiones conocidas en las últimas horas, el Ejecutivo habría decidido no continuar impulsando el proceso de recolección de firmas que buscaba respaldar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El plan contemplaba reunir millones de apoyos ciudadanos para presentar formalmente la propuesta durante junio.

El cambio de postura se produce en un momento clave de la campaña presidencial, cuando la discusión sobre una eventual reforma constitucional se había convertido en uno de los temas más sensibles del debate político.

Por ahora, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando el futuro de la iniciativa, aunque la decisión es interpretada por distintos sectores como un intento de reducir tensiones y evitar que la propuesta se convierta en un obstáculo para la campaña de la izquierda en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.