Capturan a presunto responsable del asesinato de la presidenta del Concejo de Obando

Las autoridades reportaron la captura de uno de los presuntos responsables del asesinato de Mileidy Yurany Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando y dirigente del Centro Democrático.

La detención fue realizada en el corregimiento de Zaragoza, jurisdicción de Cartago, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El capturado fue identificado como Alejandro Castañeda Marulanda, conocido con los alias de “Lokillo” o “Conito”.

Según las investigaciones, el hombre sería integrante del grupo delincuencial organizado Los Flacos y estaría vinculado como presunto coautor del homicidio de la concejal, ocurrido el pasado 7 de mayo en Obando.

Villada González fue asesinada cuando se encontraba en un restaurante del sector Molino. De acuerdo con versiones recopiladas por las autoridades, la dirigente política salió del establecimiento tras ser llamada por varias personas y, momentos después, fue atacada a disparos.

La concejal completaba tres periodos consecutivos en la corporación y era considerada una de las figuras políticas más influyentes del municipio. Incluso, en los últimos meses había sido mencionada como posible candidata a la Alcaldía de Obando.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles implicados en el crimen, que generó rechazo y conmoción en el norte del Valle del Cauca.