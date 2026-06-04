Petro confirma bombardeo contra disidencias de Iván Mordisco en Guaviare

El Gobierno Nacional intensificó su ofensiva contra las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco. Este miércoles, el presidente Gustavo Petro confirmó que ordenó un bombardeo en el departamento del Guaviare, zona donde en las últimas semanas se han registrado fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la operación militar dejó tres integrantes de esa estructura muertos, permitió la recuperación de un menor de edad y la incautación de 13 fusiles. La acción se habría dirigido contra miembros de la organización que recientemente participaron en combates con otra facción disidente en esa región del país.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informara sobre la captura de alias “La Mona” o “Katherine”, señalada integrante de alto nivel de las disidencias de Mordisco. La detención se realizó durante un operativo en la vía entre Ibagué y Melgar, donde también fueron capturados otros dos presuntos miembros de la organización.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron abundante material de guerra oculto en un vehículo, entre ellos más de 1.200 cartuchos, cargadores para fusil, piezas para armamento y otros elementos que, según el Ministerio de Defensa, serían utilizados en acciones armadas en los departamentos del Meta y Guaviare.

La ofensiva ocurre en medio de una compleja situación de orden público en el sur del país. Recientemente, enfrentamientos entre estructuras disidentes dejaron un saldo de 48 personas muertas, entre ellas 11 menores de edad. Las autoridades sostienen que estos hechos evidencian la disputa interna por el control territorial y las economías ilegales en la región.

Mientras avanzan las operaciones militares, organismos de inteligencia también reportan que varios integrantes de estas estructuras habrían manifestado su intención de abandonar las armas y acogerse a la legalidad, pese a las amenazas de sus propios comandantes.