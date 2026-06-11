Keiko Fujimori remonta el escrutinio y queda a un paso de la Presidencia de Perú

La candidata de derecha Keiko Fujimori volvió a ponerse al frente del conteo de votos en la segunda vuelta presidencial de Perú y, con más del 98 % del escrutinio completado, se perfila como la próxima mandataria del país por un margen mínimo.

Según los resultados parciales, Fujimori alcanza el 50,001 % de los votos válidos, con 9.032.189 sufragios, mientras que el candidato de izquierda Roberto Sánchez obtiene el 49,999 %, equivalente a 9.031.723 votos, una diferencia de apenas unos cientos de papeletas.

El panorama electoral dio un giro luego de que Sánchez liderara el conteo durante las primeras jornadas e incluso llegara a sacar una ventaja cercana a los 42.000 votos. Sin embargo, el avance del escrutinio de los sufragios emitidos en el exterior, donde Fujimori ha recibido un mayor respaldo, le permitió recuperar terreno.

Los votos que aún faltan por contabilizar corresponden principalmente a actas impugnadas y a sufragios de peruanos residentes en el extranjero, sectores en los que la candidata de Fuerza Popular mantiene una tendencia favorable, por lo que todo apunta a una victoria ajustada.

De confirmarse el resultado, Keiko Fujimori alcanzaría por primera vez la Presidencia después de haber perdido las segundas vueltas de 2011, 2016 y 2021, y marcaría el regreso del fujimorismo al poder 26 años después de la salida del expresidente Alberto Fujimori.

La elección vuelve a evidenciar la fuerte polarización política en Perú, un país que en la última década ha enfrentado una profunda inestabilidad institucional y ha tenido ocho presidentes, en medio de crisis políticas y constantes cambios de gobierno.