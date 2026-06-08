Ataque sicarial cobró la vida de un reconocido caballista en Buga

La víctima fue identificada preliminarmente como Gustavo Guzmán, reconocido caballista de la región. El ataque ocurrió hacia la 1:30 de la madrugada en la carrera 18 entre calles 17 y 17A, en el barrio Divino Niño.
Según la información conocida hasta el momento, el hombre recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades llegaron al sitio para realizar la inspección técnica del cadáver e iniciar las investigaciones que permitan establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre este homicidio, por lo que el caso continúa en desarrollo.
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