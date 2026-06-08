Ataque sicarial cobró la vida de un reconocido caballista en Buga

Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este lunes festivo en el municipio de Guadalajara de Buga, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego.

La víctima fue identificada preliminarmente como Gustavo Guzmán, reconocido caballista de la región. El ataque ocurrió hacia la 1:30 de la madrugada en la carrera 18 entre calles 17 y 17A, en el barrio Divino Niño.

Según la información conocida hasta el momento, el hombre recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades llegaron al sitio para realizar la inspección técnica del cadáver e iniciar las investigaciones que permitan establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre este homicidio, por lo que el caso continúa en desarrollo.