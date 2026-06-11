Justicia revoca medida y habilita a De la Espriella para usar la camiseta de la Tricolor en campaña

El fallo fue emitido por el Juzgado 62 Penal de Bogotá, que atendió una acción de tutela presentada por un ciudadano en la que se solicitaba revocar la decisión adoptada días atrás por el Juzgado 120 Penal, al considerar que vulneraba derechos fundamentales.
Según el despacho judicial, la prohibición resultaba “desproporcionada, ambigua y carente de sustento”, además de afectar garantías como la libertad de expresión y la participación política. El juez también señaló que la medida inicial no establecía con claridad a quiénes aplicaba la restricción ni el alcance de la misma, lo que generaba incertidumbre jurídica.
Con esta decisión, Abelardo de la Espriella podrá volver a utilizar la camiseta de la Tricolor en sus actividades políticas, mientras continúan los debates jurídicos alrededor del uso de símbolos nacionales y elementos representativos en campañas electorales.
La controversia surgió luego de que, la semana pasada, una decisión judicial ordenara al candidato y a su movimiento abstenerse de exhibir la prenda en eventos y piezas publicitarias relacionadas con su aspiración presidencial.
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