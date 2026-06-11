Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Justicia revoca medida y habilita a De la Espriella para usar la camiseta de la Tricolor en campaña

Una nueva decisión judicial dejó sin efectos la medida que impedía al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia durante los actos de campaña.

El fallo fue emitido por el Juzgado 62 Penal de Bogotá, que atendió una acción de tutela presentada por un ciudadano en la que se solicitaba revocar la decisión adoptada días atrás por el Juzgado 120 Penal, al considerar que vulneraba derechos fundamentales.

Según el despacho judicial, la prohibición resultaba “desproporcionada, ambigua y carente de sustento”, además de afectar garantías como la libertad de expresión y la participación política. El juez también señaló que la medida inicial no establecía con claridad a quiénes aplicaba la restricción ni el alcance de la misma, lo que generaba incertidumbre jurídica.

Con esta decisión, Abelardo de la Espriella podrá volver a utilizar la camiseta de la Tricolor en sus actividades políticas, mientras continúan los debates jurídicos alrededor del uso de símbolos nacionales y elementos representativos en campañas electorales.

La controversia surgió luego de que, la semana pasada, una decisión judicial ordenara al candidato y a su movimiento abstenerse de exhibir la prenda en eventos y piezas publicitarias relacionadas con su aspiración presidencial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.