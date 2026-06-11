Tuluá se llenará de color y música esta noche

Tuluá vive hoy una de las jornadas más representativas de su feria con la realización del Carnaval del Pueblo, un desfile que reunirá a 19 agrupaciones folclóricas y culturales para llenar las calles de música, danza, color y tradición.

Las comparsas seleccionadas llegarán desde cinco municipios del Valle del Cauca: 13 de Tuluá, dos de San Pedro, una de Bugalagrande, una de Trujillo y una de Andalucía, reflejando el alcance regional de este evento que exalta las raíces culturales y la riqueza natural del territorio.

Desde las 5:00 de la tarde, los participantes recorrerán la transversal 12 con calle 25, en una actividad que hace parte de la programación oficial de la 68 Feria de Tuluá y que busca fortalecer la identidad cultural y convertir a la comunidad en la gran protagonista de la fiesta.