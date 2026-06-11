El padre de la quinceañera está entre las víctimas de tragedia por alcohol adulterado

Lo que debía ser una celebración inolvidable terminó convirtiéndose en una tragedia para varias familias en el estado de Guanajuato, México. Cuatro personas murieron y cerca de 40 más resultaron intoxicadas tras consumir, presuntamente, tequila adulterado durante una fiesta de quince años realizada el pasado 6 de junio en el municipio de Salamanca.

Las primeras alertas surgieron horas después del evento, cuando varios asistentes comenzaron a presentar vómitos, fuertes dolores de cabeza, visión borrosa y pérdida de conciencia. Familiares pensaron inicialmente que se trataba de los efectos normales de una resaca, pero la situación empeoró rápidamente.

Uno de los relatos que más ha conmovido a la comunidad fue el de Narciso López, abuelo de una de las víctimas fatales. “Me dijeron que mi nieto estaba dormido y permaneció así todo el domingo, hasta que vieron que no despertaba. Lo llevaron al hospital y me dijeron que había muerto”, contó a medios internacionales.

Entre los fallecidos se encuentran el padre y el tío de la joven homenajeada. Además, la quinceañera y su madre también resultaron afectadas y recibieron atención médica.

Las autoridades confirmaron que el licor consumido contenía una alta concentración de metanol, una sustancia altamente tóxica que puede provocar daños neurológicos, pérdida de la visión y la muerte. La Fiscalía de Guanajuato informó que ya fueron identificadas las personas que habrían comercializado la bebida adulterada y las investigaciones avanzan para establecer responsabilidades.

Mientras varios sobrevivientes continúan recuperándose, la comunidad espera respuestas sobre una tragedia que transformó una celebración familiar en uno de los episodios más dolorosos registrados recientemente en esa región de México.