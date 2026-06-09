Justicia le prohíbe a Abelardo de la Espriella usar la bandera, el escudo y el lema «Firmes por la Patria»

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella retirar toda la propaganda electoral que incluya símbolos patrios y las expresiones "Firmes por la Patria" y "Defensores de la Patria", en el marco de una acción de tutela presentada por un ciudadano.