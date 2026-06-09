Justicia le prohíbe a Abelardo de la Espriella usar la bandera, el escudo y el lema «Firmes por la Patria»

La medida provisional también cobija a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y al grupo significativo de ciudadanos Defensores de la Patria, que respalda la candidatura del abogado.
De acuerdo con la decisión judicial, los accionados deberán retirar, en un plazo máximo de 24 horas, toda la publicidad difundida en páginas web, redes sociales y demás medios de comunicación masiva en la que se utilicen la bandera de Colombia, el escudo nacional y otros símbolos representativos del Estado.
La orden también prohíbe el uso de imágenes relacionadas con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como sus emblemas, saludos institucionales y cualquier otro elemento que pueda asociarse con estas entidades. Además, dispone que la propaganda retirada sea archivada, preservada y remitida al Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras avanza el trámite correspondiente.
Esta no es la primera decisión judicial que afecta la estrategia de campaña de De la Espriella. Días atrás, el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá le ordenó abstenerse de utilizar la camiseta oficial de la Selección Colombia con fines políticos y publicitarios.
Por ahora, el proceso continúa en curso mientras las autoridades judiciales estudian de fondo la acción de tutela presentada contra el candidato y el movimiento que lo respalda.
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