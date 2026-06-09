Estos son los 3 datos de hoy

El Ministerio de Defensa confirmó el retiro del mayor general Erick Rodríguez, quien se desempeñaba como subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y completó más de 35 años de servicio.

Su salida se conoce semanas después de que advirtiera sobre presuntas presiones de las disidencias en el Meta de cara a las elecciones. Hasta el momento, el Gobierno no ha informado las razones oficiales de su retiro ni quién asumirá el cargo.

Un turista ucraniano fue detenido en Polonia tras capturar un bagre de 183 centímetros y cerca de 40 kilos que llevaba más de 20 años habitando un lago de Varsovia y era considerado un símbolo para la comunidad.

Las autoridades investigan una posible pesca ilegal, ya que el hecho ocurrió durante el período de protección de la especie, además de un presunto caso de maltrato animal por la forma en que el pez fue transportado. El caso también derivó en una orden de deportación contra el hombre.

El Consejo Departamental de Paz avanzó en la consolidación de su plan de trabajo para fortalecer la construcción de paz en el Valle del Cauca. Durante la primera sesión de 2026 se definieron acciones enfocadas en derechos humanos, educación, cultura de paz, medio ambiente, género y prevención de las violencias.

La estrategia, liderada por la Gobernación del Valle junto a organizaciones sociales, también busca fortalecer el trabajo en los territorios a través de campañas pedagógicas y una agenda colaborativa que contribuya a la reconciliación y la convivencia en los 42 municipios del departamento.