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La Abundancia F.C. se coronó campeón del XXVII Torneo de Fútbol del barrio La Graciela

Con una contundente victoria en la gran final, La Abundancia F.C. se proclamó campeón del XXVII Torneo de Fútbol del barrio La Graciela, certamen que culminó el pasado 7 de junio en la cancha de este tradicional sector de Tuluá.

El conjunto campeón ratificó su gran campaña al imponerse por 4 goles a 1 sobre Diego Vélez/Luna, resultado que le permitió levantar el trofeo y quedarse con los máximos honores del torneo organizado por la Junta de Acción Comunal de La Graciela.

En el compromiso por el tercer lugar, Corporación Estudiantes derrotó 2-1 a Real Oro Buga, asegurando así un lugar en el podio de la competencia.

Posiciones finales

🥇 Campeón: La Abundancia F.C.
🥈 Subcampeón: Diego Vélez/Luna
🥉 Tercer lugar: Corporación Estudiantes
🏅 Cuarto lugar: Real Oro Buga

Reconocimientos individuales

El goleador del campeonato fue James Sánchez, del equipo Nariño, quien terminó el torneo con 13 anotaciones, demostrando su capacidad ofensiva a lo largo de la competencia.

Por su parte, el premio a la valla menos vencida fue para La Abundancia F.C., que apenas recibió 4 goles durante el certamen, reflejando la solidez defensiva que también fue clave para alcanzar el título.

La organización, encabezada por la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela y el comité organizador, destacó el excelente nivel deportivo, la masiva participación de los equipos y el acompañamiento de la comunidad durante todo el campeonato, consolidando este torneo como uno de los eventos futbolísticos tradicionales del sector.

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