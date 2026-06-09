La Abundancia F.C. se coronó campeón del XXVII Torneo de Fútbol del barrio La Graciela

Con una contundente victoria en la gran final, La Abundancia F.C. se proclamó campeón del XXVII Torneo de Fútbol del barrio La Graciela, certamen que culminó el pasado 7 de junio en la cancha de este tradicional sector de Tuluá.