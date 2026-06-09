La Abundancia F.C. se coronó campeón del XXVII Torneo de Fútbol del barrio La Graciela

El conjunto campeón ratificó su gran campaña al imponerse por 4 goles a 1 sobre Diego Vélez/Luna, resultado que le permitió levantar el trofeo y quedarse con los máximos honores del torneo organizado por la Junta de Acción Comunal de La Graciela.
En el compromiso por el tercer lugar, Corporación Estudiantes derrotó 2-1 a Real Oro Buga, asegurando así un lugar en el podio de la competencia.
Posiciones finales
🥇 Campeón: La Abundancia F.C.
🥈 Subcampeón: Diego Vélez/Luna
🥉 Tercer lugar: Corporación Estudiantes
🏅 Cuarto lugar: Real Oro Buga
Reconocimientos individuales
El goleador del campeonato fue James Sánchez, del equipo Nariño, quien terminó el torneo con 13 anotaciones, demostrando su capacidad ofensiva a lo largo de la competencia.
Por su parte, el premio a la valla menos vencida fue para La Abundancia F.C., que apenas recibió 4 goles durante el certamen, reflejando la solidez defensiva que también fue clave para alcanzar el título.
La organización, encabezada por la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela y el comité organizador, destacó el excelente nivel deportivo, la masiva participación de los equipos y el acompañamiento de la comunidad durante todo el campeonato, consolidando este torneo como uno de los eventos futbolísticos tradicionales del sector.
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