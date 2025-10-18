La víctima fue identificada como Olga Beatriz Rodríguez, madre de dos hijos, quien sufrió una grave herida en el cuello causada con arma blanca. De acuerdo con las primeras versiones, los vecinos se alertaron al ver que el perro de la familia estaba afuera de la casa, situación inusual que los llevó a comunicarse con el hijo de la mujer.

El joven, preocupado, contactó a un familiar para que se acercara a la vivienda. Al ingresar al lugar, el pariente encontró a Olga Beatriz gravemente herida. Según relataron los vecinos, la mujer habría permanecido cerca de una hora desangrándose antes de ser trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto responsable de este nuevo caso de feminicidio que enluta a una familia tulueña.