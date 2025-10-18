Según versiones preliminares, el joven se desplazaba hacia su vivienda en el sector de Montellano luego de salir de su jornada laboral, cuando por causas que aún son materia de investigación perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra un poste.

El hecho se registró aproximadamente a las 4:00 de la mañana.

Amigos y familiares lamentaron profundamente su partida, recordándolo como un joven trabajador y un fiel hincha del Deportivo Cali.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del siniestro.