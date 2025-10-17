El siniestro ocurrió en el sector conocido como El Volador, vereda La Betulia, cuando el vehículo en el que se desplazaban cinco personas salió de la vía y cayó a un abismo por causas que aún son materia de investigación. La comunidad del sector fue la primera en llegar al lugar para auxiliar a los heridos, mientras los organismos de socorro realizaron las labores de rescate y atención.

La trágica noticia fue confirmada por el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, quien expresó su profundo dolor y destacó la labor de Hurtado al frente de la dependencia.

A su vez, el representante a la Cámara Óscar Campo y el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se unieron a las voces de condolencia, resaltando la trayectoria de Hurtado como una funcionaria íntegra, dedicada y apasionada por el servicio público.

Yasmín Hurtado era abogada, magíster en Derecho Administrativo y especialista en Contratación Estatal y Derecho Procesal Penal y Administrativo. Su repentina partida deja un profundo vacío en la administración municipal y en quienes la conocieron por su compromiso con el desarrollo de Popayán.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y el estado de las demás personas que viajaban en el vehículo.