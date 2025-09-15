La víctima fue identificada como Oriana Rosario Rojas, de 14 años y, según versiones preliminares, de nacionalidad venezolana. La adolescente compartía un día de esparcimiento con su familia en un lugar campestre cuando se presentó la tragedia.

De acuerdo con testigos, Oriana ingresó a la atracción del tobogán y, tras lanzarse, cayó a la piscina sin volver a salir a la superficie. Al notar la situación, familiares y presentes acudieron de inmediato para auxiliarla y trasladarla hasta la sala de urgencias del hospital Santa Cruz de Trujillo.

Pese a los esfuerzos médicos, la menor llegó al centro asistencial sin signos vitales.