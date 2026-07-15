José Manuel Restrepo lideró reunión clave con Marco Rubio en Estados Unidos

La delegación del gobierno entrante de Abelardo De la Espriella continúa su agenda en Estados Unidos. En la mañana de este miércoles, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, junto con varios ministros designados, se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para tratar asuntos estratégicos de la relación bilateral.

El encuentro, realizado en la sede del Departamento de Estado, tuvo una duración cercana a una hora. Aunque no hubo declaraciones al finalizar la reunión, fuentes cercanas la calificaron como positiva y de gran importancia para el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países.

Más tarde, Restrepo destacó en su cuenta de X que la reunión fue uno de los primeros acercamientos de alto nivel del nuevo gobierno con la administración estadounidense. También confirmó la participación de los futuros ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo.

Durante el diálogo se abordaron temas como la cooperación en materia de seguridad, el combate a los cultivos ilícitos, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la posibilidad de que Colombia haga parte del Escudo de las Américas. Además, ambas delegaciones analizaron alternativas para impulsar el comercio bilateral, promover nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo económico.

El vicepresidente electo compartió un video del encuentro, en el que aparece saludando a Marco Rubio frente a las banderas de Colombia y Estados Unidos.