Fiscalía pide imputar cargos contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual

La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos contra el periodista Jorge Alfredo Vargas, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual, según reveló El Tiempo, que citó fuentes del ente investigador.

De acuerdo con el diario, el proceso está siendo adelantado por la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y, por ahora, se espera que un juez fije la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de imputación.

La decisión se produce varios meses después de que salieran a la luz denuncias de presunto acoso sexual contra Vargas y el también periodista Ricardo Orrego, quienes se desempeñaban como presentadores de Caracol Televisión. Tras conocerse las acusaciones, ambos dejaron sus cargos en el noticiero el pasado 24 de marzo.

Según se conoció, la investigación contra Vargas está relacionada con hechos que habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y que involucran a cuatro mujeres que trabajaban con él en la misma empresa.

Cuando estalló el caso, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación y habilitó un canal para recibir denuncias e información relacionada con posibles casos de acoso sexual, con el fin de garantizar la protección de las presuntas víctimas y evitar su revictimización.

Por ahora, el periodista no ha sido imputado formalmente. El proceso continúa en etapa preliminar mientras la justicia define la fecha de la audiencia en la que la Fiscalía presentará oficialmente los cargos.