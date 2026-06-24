Iván Cepeda y Aida Quilcué seguirán en el Congreso: aceptaron curules de oposición

Luego de reconocer oficialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda y Aida Quilcué confirmaron que ejercerán las curules que les corresponden en el Congreso de la República en virtud del Estatuto de la Oposición.

La decisión fue formalizada durante la audiencia nacional de escrutinio, donde los apoderados del Pacto Histórico entregaron los documentos mediante los cuales ambos dirigentes aceptan ocupar los escaños asignados a la fórmula presidencial que obtuvo el segundo lugar en las elecciones.

De esta manera, Iván Cepeda continuará en el Senado de la República durante el periodo 2026-2030, mientras que Aida Quilcué asumirá una curul en la Cámara de Representantes. Ambos líderes ya hacen parte actualmente del Congreso y seguirán representando a los sectores de oposición en el próximo cuatrienio.

En la comunicación presentada ante las autoridades electorales, Cepeda manifestó que asume la curul “con dignidad y responsabilidad democrática”, ejerciendo formalmente su derecho a la oposición como candidato que obtuvo la segunda mayor votación en los comicios presidenciales.

Por su parte, Quilcué expresó que ocupará su escaño en la Cámara de Representantes bajo los mismos principios, reafirmando el compromiso de su movimiento político con la participación democrática desde el Congreso.

La aceptación de las curules se produjo pocas horas después de que Cepeda reconociera públicamente el triunfo de Abelardo De La Espriella en la contienda presidencial. Aunque aceptó el resultado electoral, el dirigente del Pacto Histórico reiteró cuestionamientos sobre el desarrollo de la campaña y aseguró que continuará ejerciendo control político desde la oposición.

El Estatuto de la Oposición establece que el candidato presidencial que ocupe el segundo lugar obtiene una curul en el Senado y que su fórmula vicepresidencial recibe un escaño en la Cámara de Representantes, con el propósito de garantizar representación política a la principal fuerza opositora del país.

Con esta decisión, el Pacto Histórico asegura una presencia directa en el Legislativo mientras se prepara para asumir el papel de oposición frente al gobierno que encabezará Abelardo De La Espriella a partir del próximo 7 de agosto.