¿Quién es Lumumba Vea, el hincha del Congo que se hizo viral en el Mundial?

Michel Kuka Mboladinga, un seguidor de 49 años de la selección de la República Democrática del Congo, se convirtió en una de las imágenes más llamativas del Mundial 2026. Su nombre quizás no sea conocido por todos, pero su particular forma de alentar a los Leopardos ha dado la vuelta al mundo.

❓¿POR QUÉ LLAMA TANTO LA ATENCIÓN?

A diferencia del resto de aficionados, Mboladinga permanece inmóvil durante los 90 minutos de juego. Vestido con trajes elegantes, corbata y gafas, mantiene el brazo derecho levantado y una expresión seria, sin reaccionar ante goles o jugadas decisivas. Su imagen se hizo viral durante la Copa Africana de Naciones de 2025 y desde entonces es conocido como “Lumumba Vea”.

❓¿QUÉ REPRESENTA SU PARTICULAR POSTURA?

Su gesto no es casual. El aficionado busca recrear la imagen de la estatua de Patrice Lumumba, considerado uno de los principales líderes de la independencia de la República Democrática del Congo y el primer jefe de Gobierno del país tras el fin del dominio colonial belga en 1960.

❓¿QUIÉN FUE PATRICE LUMUMBA?

Lumumba fue una de las figuras más importantes de la historia moderna africana. Defensor de la soberanía y la unidad del Congo, fue asesinado en 1961 y desde entonces se convirtió en un símbolo de resistencia contra el colonialismo y de lucha por la identidad nacional. Su legado continúa siendo recordado en todo el continente.

❓¿CÓMO LLEGÓ AL MUNDIAL?

Michel Kuka Mboladinga no pudo asistir al debut de su selección ante Portugal debido a las restricciones sanitarias impuestas por el brote de ébola en su país. Sin embargo, tras cumplir los protocolos exigidos, logró viajar a México para acompañar a la selección congoleña en el partido frente a Colombia.

❓¿POR QUÉ SU HISTORIA HA CONMOVIDO A TANTOS?

El propio Mboladinga ha explicado que su inmovilidad busca transmitir fuerza y energía a los jugadores. Su vínculo con la selección es tan estrecho que fueron los mismos futbolistas quienes solicitaron a la federación incluirlo en la delegación para el Mundial.

Más que un hincha, Michel Kuka Mboladinga se convirtió en un símbolo de memoria y orgullo nacional. En medio de una tribuna llena de ruido, eligió el silencio para rendir homenaje a la historia de su país.