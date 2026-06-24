El comentario de Cristina Hurtado sobre Lumumba Vea que desató una lluvia de críticas

La presentadora Cristina Hurtado quedó en el centro de una fuerte controversia en redes sociales tras publicar un comentario sobre Lumumba Vea, el hincha de República Democrática del Congo que se volvió viral durante el partido frente a Colombia en el Mundial de 2026.

A través de su cuenta de X, Hurtado manifestó sospechas sobre el comportamiento del aficionado, quien permaneció inmóvil durante gran parte del encuentro cerca de una de las porterías.

“Este tipo hincha del Congo está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal”, escribió la presentadora.

La publicación provocó una ola de cuestionamientos, ya que el aficionado no se encontraba allí por casualidad. Se trata de Michel Kuka Mboladinga, conocido como Lumumba Vea, quien suele asistir a los partidos de su selección caracterizado como una “estatua viviente” en homenaje a Patrice Lumumba, líder independentista y primer mandatario de República Democrática del Congo.

Entre las numerosas críticas que recibió estuvo la de la periodista Mabel Lara, quien cuestionó los prejuicios expresados alrededor del hincha y llamó a conocer otras culturas antes de emitir juicios.

Sin embargo, la polémica no terminó allí. Horas después, Cristina Hurtado volvió a pronunciarse mediante sus historias de Instagram. Aunque aseguró que ya se había informado sobre quién era Lumumba Vea y el significado de su representación, afirmó que no tiene interés en profundizar sobre culturas lejanas a su entorno.

La presentadora señaló que prefiere aprender y conocer sobre las realidades y situaciones que ocurren a su alrededor, declaraciones que generaron una nueva oleada de comentarios y críticas en redes sociales.

Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros consideraron que sus palabras evidenciaban falta de interés por comprender contextos culturales diferentes, alimentando aún más la discusión que convirtió a Lumumba Vea en tendencia más allá del fútbol.