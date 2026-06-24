Iván Cepeda reconoce la victoria de Abelardo De La Espriella y acepta los resultados

Tres días después de la segunda vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció oficialmente a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia y aceptó el resultado del proceso electoral.

A través de una declaración pública, el senador aseguró que toma esta decisión como un acto de responsabilidad democrática y con el propósito de contribuir a la convivencia y al diálogo entre los colombianos.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, he decidido aceptar el resultado que surge del escrutinio y que señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de la República”, manifestó Cepeda.

El dirigente destacó que la votación obtenida junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, representa el mayor respaldo alcanzado por los sectores progresistas en la historia electoral del país, consolidándose como una fuerza política de peso en la oposición.

No obstante, Cepeda reiteró sus cuestionamientos sobre el desarrollo de la campaña presidencial y denunció una supuesta intervención extranjera, así como presuntas irregularidades relacionadas con compra de votos y el uso de herramientas de inteligencia artificial, hechos que, según afirmó, “cuestionan la legitimidad del nuevo gobierno”.

De acuerdo con el preconteo y los escrutinios, Abelardo De La Espriella obtuvo 12.959.542 votos frente a los 12.708.712 alcanzados por Iván Cepeda, una diferencia cercana a los 250 mil sufragios, la más estrecha registrada en una segunda vuelta presidencial en Colombia.