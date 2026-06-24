Hijo de Diomedes Díaz fue capturado junto a presunta banda de ‘gota a gota’

Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, fue capturado en Barranquilla junto a otras cinco personas señaladas de integrar una estructura dedicada a los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.

De acuerdo con la investigación, adelantada durante varios meses por las autoridades, los capturados estarían involucrados en los delitos de extorsión y secuestro. Las detenciones se realizaron en la madrugada de este miércoles y los implicados fueron trasladados a las instalaciones del Gaula de la Policía en Barranquilla.

Según la información conocida, el proceso se originó tras la denuncia presentada por un hombre que habría sido retenido y sometido a torturas durante dos días por integrantes de la organización, luego de incumplir con el pago de una deuda adquirida bajo la modalidad de préstamo ilegal.

Las autoridades señalaron que la víctima recuperó la libertad después de que sus familiares, presuntamente, cancelaran el dinero exigido. Posteriormente, interpuso la denuncia que permitió el desarrollo de las investigaciones y la identificación de los presuntos responsables.

Junto a Luis Mariano Díaz también fueron capturados Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, entre otros señalados.

Las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos están previstas para este jueves 25 de junio, cuando la Fiscalía presentará ante un juez de control de garantías los elementos recopilados durante la investigación.