Asesinan a ciudadano venezolano en zona rural de Sevilla

Un nuevo hecho de violencia se registró en zona rural del municipio de Sevilla, donde fue asesinado un hombre identificado como Williams Alfredo Navarrete, de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con la información conocida, el crimen ocurrió en la vereda La Estrella, donde la víctima fue atacada con arma de fuego. El hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el homicidio ni sobre los posibles responsables del hecho.

Organismos judiciales adelantan las respectivas investigaciones con el propósito de esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los autores.