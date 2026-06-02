Concejal fue baleado durante violento atraco en Villagorgona

El concejal de municipio de Florida, Johan Enrique Enríquez, resultó herido durante un violento atraco registrado en el corregimiento de Villagorgona, donde delincuentes armados lo atacaron y le dispararon con un arma traumática.

De acuerdo con información preliminar, el cabildante fue interceptado por varios sujetos cuando se encontraba en la zona. En medio del hurto, los agresores lo intimidaron para despojarlo de sus pertenencias y posteriormente le causaron heridas en el rostro y en uno de sus brazos antes de escapar del lugar.

Las primeras versiones conocidas por las autoridades indican que, mientras Enríquez permanecía en un establecimiento público, el vehículo en el que se movilizaba habría sido pinchado, situación que ahora hace parte de las líneas de investigación para establecer si existió algún tipo de seguimiento previo al ataque.

Tras el hecho, unidades de la Policía y funcionarios del CTI iniciaron las labores investigativas para esclarecer las circunstancias del caso, recopilar testimonios y revisar cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

El concejal fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada y fue sometido a una intervención quirúrgica. Según el reporte preliminar entregado por personal médico, permanece estable y fuera de peligro.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables de este hecho que ha generado preocupación entre la comunidad y el sector político del Valle del Cauca