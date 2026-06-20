Iván Cepeda, candidato en la segunda vuelta

¿Quién es?

Nació en Bogotá.

Es filósofo, defensor de derechos humanos y senador.

Durante años ha sido una de las figuras más visibles de la izquierda colombiana y un impulsor de los procesos de paz.

Una vida marcada por la política

Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue senador de la Unión Patriótica y fue asesinado en 1994.

Desde entonces, Iván Cepeda se convirtió en una de las voces más reconocidas en la defensa de las víctimas, los derechos humanos y la búsqueda de la paz.

El camino a la Presidencia

Llegó a la campaña como candidato del Pacto Histórico y heredero político del proyecto de Gustavo Petro.

Su discurso se centró en:

Justicia social

Paz total

Reforma agraria

Derechos humanos

Lucha contra la desigualdad

Sus principales propuestas

Transformación del sistema de salud.

Educación pública y gratuita con enfoque territorial.

Fortalecimiento de la economía campesina.

Reforma tributaria más progresiva.

Profundización de los acuerdos y diálogos de paz.

¿Qué promete para la economía?

Más inversión social.

Programas para reducir la desigualdad.

Transición energética.

Impulso al campo colombiano.

Creación de mecanismos de crédito para sectores populares.

¿Qué plantea para el Valle del Cauca?

Fortalecimiento de Buenaventura.

Apoyo a pequeños productores rurales.

Inversión en infraestructura regional.

Estrategias de paz y presencia estatal en territorios afectados por la violencia.

Los retos de su gobierno

Mejorar la seguridad.

Reducir la polarización.

Generar crecimiento económico.

Mantener estabilidad fiscal.

Cumplir las expectativas de quienes respaldan la continuidad del cambio.

Un presidente que genera debate

Para sus seguidores:

Representa la continuidad de las reformas sociales y la defensa de los derechos humanos.

Para sus críticos:

Existe preocupación por el impacto económico de algunas reformas y por la estrategia de paz con grupos armados.

Su llegada a la Casa de Nariño marcaría una nueva etapa para la izquierda colombiana.