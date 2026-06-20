Cali despliega vehículos blindados para reforzar la seguridad electoral

Cali comenzó el despliegue del dispositivo especial de seguridad para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio. La Tercera Brigada del Ejército movilizó vehículos blindados de combate Lav III, que serán ubicados en puntos estratégicos de entrada y salida de la ciudad como medida preventiva ante posibles alteraciones del orden público.

“Ya se encuentran en la ciudad los vehículos blindados de combate Lav III, que prestarán sus servicios para cuidar las entradas y salidas”, informó el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés.

Al operativo se sumó la llegada de mil policías adicionales, que reforzarán las labores de vigilancia en la capital vallecaucana.

En total, cerca de 4.000 uniformados de la Policía y el Ejército estarán encargados de custodiar los puestos de votación y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral.