Iván Cepeda anuncia “desobediencia civil” y exige que De La Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense

El excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que impulsaría acciones de “desobediencia civil pacífica” si no se aclaran varios cuestionamientos que, según afirmó, comprometerían la legitimidad de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Durante una declaración pública, Cepeda aseguró que De La Espriella debería renunciar a su ciudadanía estadounidense antes de asumir la Presidencia y pidió esclarecer supuestos vínculos con organismos de seguridad de Estados Unidos, así como aspectos relacionados con su ejercicio profesional como abogado del empresario Alex Saab.

El dirigente político sostuvo que, mientras esas inquietudes no sean resueltas, considera que el mandatario electo no debería posesionarse como jefe de Estado.

Cepeda también expresó preocupación por la posibilidad de que, según él, se promueva una eventual extradición del presidente Gustavo Petro hacia Estados Unidos, e hizo un llamado a las autoridades de ese país para aclarar si existe alguna investigación en curso contra el actual mandatario colombiano.

Asimismo, solicitó que las autoridades estadounidenses informen si De La Espriella ha tenido o mantiene algún tipo de relación con agencias como la DEA, la CIA u otros organismos de seguridad, al considerar que una eventual vinculación podría generar dudas sobre el ejercicio de la soberanía nacional.

Finalmente, el dirigente del Pacto Histórico pidió un pronunciamiento de las altas cortes colombianas frente a estos señalamientos y reiteró que solo reconocería plenamente la posesión presidencial una vez se esclarezcan las inquietudes planteadas.