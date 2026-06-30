Alcaldía de Tuluá intervendrá 40 polideportivos con inversión de hasta $1.700 millones de pesos

La Alcaldía de Tuluá anunció la intervención de 40 escenarios deportivos del municipio durante el segundo semestre de 2026, con una inversión estimada entre 1.300 y 1.700 millones de pesos, recursos que provendrán del superávit y de recursos propios administrados por el antiguo Imder y la nueva Secretaría del Deporte.

Desde la Secretaría del Deporte se explicó que el proyecto beneficiará 33 polideportivos de la zona urbana y siete de la zona rural, incluyendo escenarios ubicados en barrios como Perañaranda, La Inmaculada y Farfán, así como en corregimientos como Monteloro, Puerto Frazadas y Aguaclara, entre otros.

Las obras estarán enfocadas en el mejoramiento y dotación de los espacios deportivos. Entre las intervenciones previstas se encuentran el cambio de mallas, adecuación de pisos, entrega de balones, instalación de redes para microfútbol y voleibol, además de la construcción de cerramientos o muros de protección en aquellos escenarios ubicados cerca de viviendas.

El proyecto también contempla la instalación y mejoramiento del sistema de iluminación, con el propósito de brindar mayor seguridad a deportistas y habitantes de los sectores beneficiados.

Desde la administración municipal señalaron que estas adecuaciones responden a una solicitud reiterada de las comunidades, que desde el año anterior venían pidiendo la recuperación de los escenarios deportivos. Asimismo, indicaron que las intervenciones buscan fortalecer los espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan desarrollar sus habilidades deportivas y aprovechar el talento identificado en diferentes sectores del municipio.

Las obras comenzarán durante el segundo semestre de este año, por lo que algunos escenarios deberán permanecer cerrados temporalmente mientras se ejecutan los trabajos. La Alcaldía espera ampliar este programa en 2027 para intervenir un mayor número de escenarios deportivos en Tuluá.