Iván Cancino será el nuevo ministro de Justicia de Abelardo de la Espriella

El abogado penalista Iván Cancino fue designado como nuevo ministro de Justicia y del Derecho del Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, cuya administración iniciará el próximo 7 de agosto.

Cancino se convierte en uno de los primeros integrantes confirmados del gabinete ministerial. Su nombramiento llega tras una trayectoria de más de 20 años en el litigio penal, la docencia y el análisis jurídico.

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas, Derecho y Nuevas Tecnologías, además de una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. También ha ejercido como profesor universitario y analista en distintos escenarios académicos y mediáticos.

A lo largo de su carrera ha participado en algunos de los procesos judiciales más mediáticos del país. Entre ellos figura la defensa de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); del abogado Diego Cadena, vinculado al proceso por presunta manipulación de testigos relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez; y, más recientemente, del exciclista Lucho Herrera, mencionado en investigaciones por la desaparición y muerte de campesinos.

Cancino también proviene de una reconocida familia de juristas. Es hijo de Antonio José Cancino, destacado abogado y académico, y de Emilce González de Cancino, quien fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno entrante, el nuevo ministro también participa en la estructuración de una auditoría forense para revisar diferentes aspectos de la administración pública, iniciativa que sería financiada con recursos provenientes de la reposición de votos de la campaña presidencial.