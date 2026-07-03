Hallan muerto a reconocido comerciante; su vehículo fue incinerado por los atacantes

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, donde fue asesinado un reconocido comerciante identificado preliminarmente como Gildardo Peña, conocido entre la comunidad como “Tato”.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el crimen ocurrió en la vereda Alto San Marcos, zona rural del municipio. Tras perpetrar el homicidio, los responsables habrían incendiado el vehículo en el que se movilizaba la víctima y abandonaron un panfleto en el lugar de los hechos, elemento que ahora hace parte de la investigación.

Unidades de la Policía y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección judicial y recopilaron los elementos materiales probatorios que permitan establecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar los móviles del ataque.

La muerte de Gildardo Peña ha generado consternación entre los habitantes de Sevilla, donde era ampliamente conocido por su actividad comercial.

Con este caso, el municipio completa nueve homicidios registrados en lo corrido de 2026, una cifra que mantiene la preocupación de la comunidad por el incremento de los hechos de violencia en la región.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y no descartan ninguna hipótesis sobre este nuevo homicidio.