Iván Cancino destapa la reforma que prepara para la justicia en Colombia

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, dio a conocer las principales líneas de la reforma a la justicia que impulsará durante el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Uno de los ejes será el sistema penitenciario. Cancino aseguró que buscarán construir megacárceles para enfrentar el hacinamiento, que actualmente supera el 21 %, y mejorar las condiciones de reclusión. Aclaró que la medida no busca encarcelar a más personas, sino garantizar espacios dignos y fortalecer el control sobre quienes continúan delinquiendo desde prisión.

El ministro designado también anunció una política criminal más estricta para combatir las estructuras delictivas que operan desde las cárceles. Según explicó, el Gobierno proyecta reforzar la vigilancia en los centros de reclusión con más de 2.000 policías, además de evaluar la creación de nuevos establecimientos penitenciarios.

En materia judicial, Cancino propuso revisar la audiencia de imputación de cargos, al considerar que, si el juez no puede hacer un control de fondo sobre la imputación presentada por la Fiscalía, este procedimiento podría eliminarse para agilizar los procesos penales.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, afirmó que el Gobierno no pretende acabarla, pero sí abrir un debate sobre sus resultados y el tratamiento que han recibido los diferentes actores del conflicto armado.

Finalmente, descartó la posibilidad de fusionar el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior, al considerar que los desafíos del sistema judicial requieren una cartera independiente y con dedicación exclusiva.