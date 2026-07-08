Controlan fuga de gas en las obras del intercambiador de la carrera 40: no habrá suspensión del servicio

Un incidente se registró durante la construcción del intercambiador vial de la carrera 40, en Tuluá, luego de que una maquinaria pesada ocasionara un daño accidental en una tubería de gas mientras realizaba labores de excavación.

Tras la emergencia, se activó de inmediato el plan de contingencia previsto para este tipo de situaciones. Infituluá coordinó la atención con Gases de Occidente, empresa que procedió al cierre del circuito comprometido y desplazó personal técnico al lugar para adelantar las reparaciones una vez se complete la liberación controlada del gas.

De manera paralela, unidades del Cuerpo de Bomberos de Tuluá aseguraron la zona y apoyaron las labores de atención, permitiendo controlar la situación sin que se presentaran mayores afectaciones.

Aunque la válvula cerrada corresponde al circuito que abastece los sectores de El Picacho y La Marina, funcionarios de Gases de Occidente aclararon que el suministro de gas natural no será suspendido, ya que la empresa realiza maniobras técnicas para garantizar la continuidad del servicio mientras avanzan las reparaciones.

Desde Infituluá señalaron que este tipo de eventualidades hacen parte de los riesgos contemplados en proyectos de infraestructura y destacaron que la rápida articulación entre las entidades permitió atender la emergencia de forma oportuna, salvaguardando la seguridad de los trabajadores y de la comunidad.