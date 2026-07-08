Lo que comió en la India le dejó 38 parásitos alojados en el cerebro

Lo que comenzó como un viaje de aventura por la India terminó convirtiéndose en una pesadilla para Lore Denman, una británica que años después fue diagnosticada con 38 parásitos alojados en el cerebro.

Según relató, cinco años después de recorrer ese país empezó a presentar fuertes dolores de cabeza y migrañas. Poco tiempo después sufrió una convulsión que la llevó de urgencia al hospital, donde los médicos le practicaron varios estudios. El resultado fue inesperado: 38 parásitos habían invadido su cerebro.

Los especialistas le diagnosticaron neurocisticercosis, una enfermedad causada por las larvas de la Taenia solium (tenia del cerdo), que puede adquirirse al ingerir alimentos o agua contaminados con los huevos del parásito. Una vez dentro del organismo, las larvas pueden desplazarse y formar quistes en el cerebro o la médula espinal.

Tras el diagnóstico, Denman recibió tratamiento con medicamentos antiparasitarios y esteroides. Sin embargo, durante su recuperación sufrió complicaciones como episodios de psicosis, paranoia, alucinaciones y delirios, por lo que permaneció hospitalizada durante tres meses, parte de ese tiempo en una unidad de salud mental.

Aunque logró recuperarse, la británica aseguró que deberá tomar medicamentos para controlar la epilepsia de por vida. Hoy comparte su historia para crear conciencia sobre esta enfermedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la neurocisticercosis es una de las principales causas prevenibles de epilepsia en países donde la infección es frecuente. Sus síntomas incluyen dolores de cabeza persistentes, convulsiones, alteraciones neurológicas y cambios en el comportamiento.