Impresionante deslizamiento provoca el colapso de una montaña en Nepal

Un enorme deslizamiento de tierra provocó el colapso de una sección de montaña en Chame, en el distrito de Manang, Nepal, y llevó parte de la ladera hasta el río Marsyangdi.

Videos grabados por habitantes muestran el momento en que grandes cantidades de tierra y roca se desprenden de la montaña y caen hacia el cauce del río, generando alarma entre la población.

El hecho ocurre en medio de una emergencia causada por las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en diferentes zonas del país. Las inundaciones asociadas a las precipitaciones han dejado al menos 24 personas muertas y 14 desaparecidas, según los reportes citados.

El nuevo deslizamiento también vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta Nepal durante la temporada de lluvias, especialmente en las zonas montañosas, donde los movimientos de tierra pueden afectar comunidades y vías de comunicación.