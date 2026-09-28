Joven de Cúcuta sorprende con puntaje perfecto en las Saber 11

El joven, estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta, se prepara para estudiar Ingeniería Matemática, carrera que espera combinar con programación, inteligencia artificial, tecnología y docencia.
Cuando consultó el resultado en la plataforma del Icfes, aseguró que tuvo que comprobarlo varias veces: “Yo honestamente no me lo podía creer, quedé totalmente tieso porque no me esperaba ese resultado”.
El puntaje se suma a otros logros académicos. En 2025 ganó las Olimpiadas de Ciencias de la Universidad de Santander y en 2026 obtuvo el primer lugar nacional en las Olimpiadas Matemáticas UIS de Secundaria.
Su interés por aprender viene desde pequeño. Sus padres recuerdan que a los tres años ya leía frente a los vecinos. “Decían que leía mejor que los que estaban más grandecitos que él”, contó su madre, Liliana Vergel.
Además de estudiar, Matías practica baloncesto y suele ayudar a sus compañeros con las materias. “Siempre me ha gustado ayudar, siempre me ha gustado explicar”, afirmó.
Tras conocerse el resultado, sus compañeros celebraron con una pancarta, una torta y espuma. Ahora, el joven se prepara para comenzar su formación universitaria y convertir su pasión por las matemáticas en su profesión.
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