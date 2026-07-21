Honorio Henríquez negó cualquier alianza con el Pacto Histórico tras llegar a la presidencia del Senado

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, rechazó que exista una coalición entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, luego de la controversia generada por el respaldo que recibió de sectores del petrismo durante la elección de la nueva mesa directiva del Congreso.

En entrevista con Mañanas Blu, el senador aseguró que su elección fue producto de una votación abierta en la plenaria y no de acuerdos políticos entre ambas colectividades.

“No tenemos ninguna coalición. Se lo digo al país con total franqueza”, afirmó Henríquez.

El congresista explicó que, al no alcanzarse un consenso entre los partidos sobre la presidencia del Senado, la decisión quedó en manos de la plenaria, donde obtuvo el respaldo mayoritario. Aunque reconoció que el apoyo del Pacto Histórico y el llamado del presidente Gustavo Petro a votar por un dirigente uribista resultaron inusuales, insistió en que no existe ningún pacto político entre ambos sectores.

Henríquez también aseguró que uno de sus principales compromisos al frente del Senado será garantizar la independencia de los poderes públicos y el respeto por las instituciones.

En cuanto a la relación con el presidente electo Abelardo De la Espriella, afirmó que el Centro Democrático actuará como bancada de gobierno y respaldará las iniciativas que considere beneficiosas para el país. Sin embargo, aclaró que aún no ha sostenido reuniones con el mandatario electo.

Finalmente, el presidente del Senado desmintió versiones sobre supuestos acuerdos relacionados con la Comisión de Acusaciones o con procesos judiciales del presidente saliente Gustavo Petro, y aseguró que su propósito será promover el diálogo y el trabajo conjunto desde el Congreso.