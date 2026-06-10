Gloria Arizabaleta rectifica y da marcha atrás al auto que pedía suspender a Petro

La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, rectificó el auto que había generado una fuerte controversia al plantear la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

Horas después de radicar el documento, la congresista presentó una adición en la que aclaró que una eventual suspensión del mandatario no puede aplicarse de manera automática y que primero debe ser discutida y votada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, tal como lo establece la normativa vigente.

La corrección surgió luego de que el primer auto provocara un intenso debate político y jurídico, ya que algunos sectores señalaron que el procedimiento planteado inicialmente no se ajustaba a lo establecido por la ley.

Desde Nueva York, donde participa en actividades oficiales ante la ONU, el presidente Petro rechazó la solicitud y aseguró que aún no existe ninguna decisión en firme en su contra. Además, sostuvo que cualquier medida de este tipo debe surtir los trámites correspondientes y contar con el respaldo de las instancias competentes.

Con la rectificación, el proceso vuelve a la Comisión de Acusaciones, que será la encargada de analizar la solicitud y determinar los pasos a seguir.