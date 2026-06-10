Gloria Arizabaleta rectifica y da marcha atrás al auto que pedía suspender a Petro

Horas después de radicar el documento, la congresista presentó una adición en la que aclaró que una eventual suspensión del mandatario no puede aplicarse de manera automática y que primero debe ser discutida y votada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, tal como lo establece la normativa vigente.
La corrección surgió luego de que el primer auto provocara un intenso debate político y jurídico, ya que algunos sectores señalaron que el procedimiento planteado inicialmente no se ajustaba a lo establecido por la ley.
Desde Nueva York, donde participa en actividades oficiales ante la ONU, el presidente Petro rechazó la solicitud y aseguró que aún no existe ninguna decisión en firme en su contra. Además, sostuvo que cualquier medida de este tipo debe surtir los trámites correspondientes y contar con el respaldo de las instancias competentes.
Con la rectificación, el proceso vuelve a la Comisión de Acusaciones, que será la encargada de analizar la solicitud y determinar los pasos a seguir.
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