Cali celebró a lo grande el histórico título de Toros del Valle

Toros del Valle fue recibido entre aplausos, cánticos y banderas por cientos de aficionados que llegaron al Coliseo Evangelista Mora para celebrar el histórico título de la Liga Señal Colombia de Baloncesto Profesional.

Jugadores, cuerpo técnico y directivos compartieron con la hinchada la alegría de conquistar el primer campeonato del club bajo la denominación de Toros, luego de vencer en la final disputada en Medellín. Durante el recibimiento, los basquetbolistas alzaron la copa mientras los seguidores los felicitaban y coreaban arengas.

El presidente del equipo, Jhon Mario Tejada, agradeció el respaldo de la afición y destacó el trabajo realizado durante años para alcanzar este objetivo. Por su parte, el capitán Samuel Mojica aseguró que el título representa un impulso para el baloncesto profesional en el Valle del Cauca, mientras que el jugador Leonardo Salazar resaltó que el campeonato es la recompensa a una década de esfuerzo y perseverancia.

La celebración se extendió durante varios minutos y quedó marcada como una jornada histórica para el deporte vallecaucano.