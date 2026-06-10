Reportan detonaciones y afectaciones viales en los alrededores de Univalle

Las autoridades reportaron este miércoles afectaciones en la movilidad en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, debido a manifestaciones protagonizadas por encapuchados en los alrededores del campus.

Como consecuencia de la situación, se registran cierres viales y desvíos en varios corredores del sur de Cali. Además, algunas rutas del MIO fueron suspendidas o modificadas temporalmente, mientras que las estaciones Univalle y Buitrera permanecen fuera de servicio.

En la zona hacen presencia agentes de Movilidad y unidades de la Policía, que adelantan labores de control y monitoreo para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad. Algunas versiones de la comunidad indican que se habrían escuchado detonaciones cerca del sector.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar rutas alternas mientras se supera la situación.