Fuerte accidente aéreo sacudió el Aeropuerto de Miami

Videos difundidos en redes sociales muestran la aeronave gravemente afectada y una densa columna de humo negro elevándose sobre la zona. Tras el impacto, el avión sufrió importantes daños y se incendió.
Los equipos del Departamento de Bomberos y Rescate acudieron rápidamente al lugar y desplegaron unidades especializadas para controlar las llamas y contener el derrame de combustible.
La prioridad de los organismos de emergencia fue evaluar a los integrantes de la tripulación, mientras se aseguraba el área para evitar nuevos riesgos.
El incidente también provocó restricciones temporales en las operaciones aéreas, generando retrasos y posibles desvíos de vuelos en la región.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las investigaciones para establecer qué ocurrió. Entre las hipótesis que deberán ser analizadas están una posible falla mecánica, las condiciones meteorológicas o algún error durante la maniobra de aterrizaje.
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