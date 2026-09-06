Fuerte accidente aéreo sacudió el Aeropuerto de Miami

Alarma en Miami tras un fuerte accidente aéreo registrado en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde un avión de carga Boeing 767 operado para Amazon Prime Air se salió de la pista y terminó impactando estructuras ubicadas en el perímetro del aeropuerto.

Videos difundidos en redes sociales muestran la aeronave gravemente afectada y una densa columna de humo negro elevándose sobre la zona. Tras el impacto, el avión sufrió importantes daños y se incendió.

Los equipos del Departamento de Bomberos y Rescate acudieron rápidamente al lugar y desplegaron unidades especializadas para controlar las llamas y contener el derrame de combustible.

La prioridad de los organismos de emergencia fue evaluar a los integrantes de la tripulación, mientras se aseguraba el área para evitar nuevos riesgos.

El incidente también provocó restricciones temporales en las operaciones aéreas, generando retrasos y posibles desvíos de vuelos en la región.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las investigaciones para establecer qué ocurrió. Entre las hipótesis que deberán ser analizadas están una posible falla mecánica, las condiciones meteorológicas o algún error durante la maniobra de aterrizaje.