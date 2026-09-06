Adiós a Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista y presentador colombiano

El periodismo colombiano está de luto tras conocerse este domingo 6 de septiembre el fallecimiento de Juan Guillermo Ríos, reconocido periodista y presentador que dejó una huella en la televisión y la radio del país.

Ríos nació en Medellín en 1951 y fue el cuarto de once hermanos. Estudió en la Universidad de Antioquia y posteriormente adelantó estudios en Bélgica.

Su trayectoria periodística comenzó en 1970 en Caracol Radio, pero fue durante la década de los 80 cuando alcanzó mayor reconocimiento al convertirse en una de las figuras del Noticiero de Las 7, espacio informativo que llegó a registrar más del 75 % de la audiencia total de la televisión colombiana.

A lo largo de su carrera, Ríos se consolidó como uno de los periodistas que marcaron una época en los medios de comunicación nacionales.

Su fallecimiento deja un vacío entre sus familiares, colegas y quienes siguieron durante años su trabajo frente a las cámaras y los micrófonos.