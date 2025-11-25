El evento reunió a jóvenes talentos de todo el Valle del Cauca, y entre ellos sobresalió la delegación del municipio de Tuluá, conformada por siete atletas que dejaron en alto el nombre de la ciudad.

Uno de los resultados más celebrados fue el de Salomé Ruiz, quien conquistó la medalla de plata en la prueba de 2000 metros, registrando un tiempo de 8 minutos exactos.

Un logro que toma aún más relevancia al tratarse de su debut en esta distancia. Por su parte, Martina Ruiz tuvo una actuación sobresaliente al adjudicarse la medalla de oro en los 600 metros. Con un registro de 2:06, Martina impuso autoridad en la prueba, demostrando su talento y su notable capacidad de remate.