Pero detrás de este lanzamiento hay un respaldo de peso. Campos contó con la guía nada menos que de Arelys Henao, considerada una de las grandes exponentes del despecho en Colombia. Bajo su tutela, el artista logró una interpretación que promete conectar con el público desde la primera escucha.

La producción del sencillo se llevó a cabo entre Bogotá y los Llanos Orientales, bajo la dirección de Julio Chala, de Chala Récords, logrando un sonido auténtico que respeta la esencia del clásico pero con un aire renovado. Además, el proyecto ha cruzado fronteras y ha llamado la atención de la reconocida agrupación La Mafia, ganadora del Grammy, cuyos integrantes no solo respaldan el trabajo de Campos, sino que le auguran un éxito contundente.

El videoclip, rodado en los paisajes de Paipa y dirigido por Hernando Castro, apuesta por una narrativa realista. Con la participación de actores naturales, la producción resalta la vida campesina, la agricultura y los valores familiares, logrando una conexión emocional con las raíces colombianas.

Con 11 años de trayectoria y como artista del legendario Discos Fuentes, Sebastián Campos demuestra que está listo para dar el gran salto. Este nuevo lanzamiento no solo revive un clásico, sino que lo convierte en tendencia, dejando claro que su nombre empieza a sonar con fuerza dentro y fuera del país.