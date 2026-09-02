Familia de agresora de Nueva York revela su diagnóstico

La familia de Pamela Cisneros, de 49 años, habló tras el ataque con cuchillo ocurrido en Times Square, Nueva York, que dejó una mujer de 32 años muerta y un hombre de 68 herido.

Patrick, hermano de Cisneros, aseguró al New York Post que la mujer era madre de tres hijos y llevaba varios años enfrentando problemas de salud mental. Según su testimonio, padecía aparentemente trastorno bipolar y recibía tratamiento médico.

El hombre afirmó que su hermana parecía estable y que nunca había mostrado comportamientos violentos. Incluso señaló que hablaron el pasado sábado y la encontró aparentemente bien.

Cisneros ya había tenido incidentes con la Policía en 2018 y 2019, aunque no fue arrestada ni tenía antecedentes penales. En uno de esos episodios, las autoridades intervinieron cuando se encontraba alterada y, en otro, habría protagonizado una situación relacionada con un intento de quitarse la vida.

El pasado lunes, la mujer atacó con dos cuchillos a Tak Kam, de 68 años, y posteriormente a Erin Piacenti, de 32, quien murió debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, Cisneros fue enfrentada por agentes de la Policía de Nueva York. Según las autoridades, se negó durante varios minutos a soltar los cuchillos y terminó siendo abatida por los uniformados.

La familia cuestionó la actuación policial, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron al ataque.