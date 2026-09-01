Alex Martínez llega con música nueva para superar la tusa

El artista monteriano Alex Martínez abre una nueva etapa en su carrera con un álbum de 16 canciones y presenta como carta de lanzamiento “La Reina del Instagram”, una joya que grabó junto al recordado Omar Geles.

¡Se prendió la fiesta vallenata! El joven cantante monteriano Alex Martínez llega dispuesto a conquistar nuevos públicos con “Nueva Temporada”, un ambicioso trabajo musical que reúne 16 canciones inéditas y en el que el artista se pasea por diferentes estilos, sonidos y emociones.

El nuevo álbum viene cargado de ingredientes para todos los gustos: canciones para enamorar, conquistar, bailar, celebrar y, por supuesto, sobrevivir a una buena tusa. Una propuesta con la que Alex busca mostrar su versatilidad y consolidarse como una de las nuevas caras con mayor proyección del vallenato.

Y para comenzar esta nueva aventura, Alex Martínez escogió una canción muy especial: “La Reina del Instagram”, composición del inolvidable Omar Geles, con quien además tuvo la oportunidad de grabarla en vida.

El artista conservó esta canción como un verdadero tesoro y hoy decidió sacarla a la luz como un homenaje a uno de los grandes maestros de la música vallenata.

El tema es alegre, jocoso y rumbero, y cuenta la historia de esa mujer que se roba todas las miradas con sus publicaciones en redes sociales. En Instagram tiene a todos los hombres pendientes de sus movimientos y, de paso, despierta más de una envidia entre sus congéneres.

Con este abrebocas, Alex Martínez deja claro que “Nueva Temporada” no será un álbum para escuchar de brazos cruzados. La propuesta apunta a poner a sonar el vallenato entre las nuevas generaciones y a llevar sus canciones mucho más allá de las fronteras colombianas.

Mientras prepara el lanzamiento oficial de su nuevo disco, el artista continúa recorriendo Colombia con su gira de conciertos, llevando su música a diferentes escenarios y aumentando la expectativa entre sus seguidores.

Alex Martínez comienza así una “Nueva Temporada” en su carrera, acompañado por 16 historias musicales y por el recuerdo de Omar Geles, un maestro cuya inspiración seguirá sonando en las nuevas generaciones del vallenato.