Capturan en El Dorado a señalado asesino de reconocido empresario

Alias ‘Tatán’ o ‘Bam Bam’ fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando, según las autoridades, intentaba escapar en un vuelo comercial. El hombre es señalado de estar involucrado en el asesinato del empresario arrocero Gustavo Adolfo Aponte.

El crimen ocurrió el 11 de febrero, cuando Aponte salió de un gimnasio ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá. El empresario se movilizaba junto a su escolta cuando fueron atacados a tiros. Ambos murieron en el lugar.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la Fiscalía, el empresario y su escolta habrían sido víctimas de un ataque dirigido contra otras personas, por lo que el caso estaría relacionado con una posible confusión de objetivos.

Con la captura de ‘Tatán’, ya son dos los presuntos implicados que han quedado en poder de las autoridades. Aunque se investiga su participación directa en el homicidio, hasta el momento no se ha establecido públicamente cuál habría sido su papel específico dentro del crimen.

El primer detenido fue alias ‘Tony’, identificado como Leonel Enrique Llanos Paternina, quien fue capturado en Villavicencio. Según los elementos recopilados por la Fiscalía, habría realizado labores de seguimiento, vigilancia y coordinación logística antes del ataque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la participación de cada uno de los implicados y determinar quiénes estuvieron detrás del homicidio. En las próximas horas se realizarán las audiencias correspondientes contra alias ‘Tatán’.